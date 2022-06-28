Kolombiya’da cezaevinde isyan: 49 ölü, 30 yaralı

Kolombiya’nın Tulua kentindeki bir cezaevinde çıkan isyanda 49 mahkum öldü; 30 mahkum yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Ülkede, cezaevlerinden sorumlu kuruluş, mahkumların gece yarısı başlattığı protesto sonucunda yangın çıktığını açıkladı.

Açıklamada, ”Son zamanlarda yaşanan en trajik olaylardan biri. İsyan çıktı. Mahkumlar yatak şiltelerini ateşe verdi ve yangın çıktı. Bu nedenle 49 kişiyi kaybettik” dendi.

1267 mahkumun bulunduğu cezaevinde, isyanın çıktığı bölümdeki diğer mahkumların tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Portekiz ziyareti sırasında haberi alan Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter’dan geniş kapsamlı bir soruşturma açılacağını bildirdi.

Ülkedeki cezaevlerinin hemen hepsi haddinden fazla kalabalık. 81 bin kişilik kapasite var ancak 97 bin mahkum kalıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle aşırı kalabalık ortamda virüsün daha çabuk bulaşması tehlikesine karşı bazı mahkumlar serbest bırakılmıştı. 2020’deki bir isyanda 20 mahkum ölmüştü.