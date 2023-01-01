Kolombiya hükümetiyle ELN dahil beş örgüt arasında ateşkes anlaşması

Kolombiya hükümeti ile aralarında Marksist gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun da (ELN) bulunduğu beş silahlı örgüt arasında altı aylık ateşkes anlaşması yapıldı.

Fotoğraf: AA

Kolombiya’nın ilk solcu Devlet Başkanı Gustavo Petro, Twitter hesabındaki açıklamasında, ELN, FARC’tan ayrılarak silahlı mücadeleyi sürdüren Segunda Marquetalia ile Estado Mayor Central, uyuşturucu karteli Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ve paramiliter güçlerin oluşturduğu, uyuşturucu ticaretinde önemli rol oynayan Autodefensas de la Sierra Nevada ile 1 Ocak’tan 30 Haziran 2023’e kadar sürecek ateşkeste uzlaşma sağlandığını duyurdu.

DW Türkçe’nin haberine göre Petro, görüşmelerdeki duruma ateşkes süresinin uzatılabileceğini de sözlerine ekledi.

Sağlanan ateşkesi ‘cesur bir eylem’ olarak nitelendiren Petro, silahlı grupların da devletin de karşılıklı ateşkese uyma yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı. Petro, ulusal ve uluslararası düzeyde bir denetleme mekanizmasının da devreye gireceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

ELN, daha önce Noel’den 2 Ocak’a kadar tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Kolombiya hükümetinin 2016’da gerilla örgütü FARC ile sağladığı barıştan bu yana ELN, ülkede faaliyet gösteren en önemli silahlı isyancı örgüt.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki barış görüşmeleri kasımda yeniden başlamıştı.

Hükümet ile ELN arasında 2016 yılında eski Devlet Başkanı Manuel Santos döneminde başlayan barış görüşmeleri, 2019’da muhafazakar devlet başkanı Ivan Duque döneminde ELN’nin başkent Bogota’da bir polis akademisine bombalı araçla düzenlediği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla kesilmişti.

M-19 örgütüne mensup eski bir gerilla olan solcu Gustavo Petro, Ağustos ayında devlet başkanlığına seçilmesinin ardından ülkedeki silahlı çatışmaları sona erdirmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu söylemişti.

Kolombiya’da hükümete bağlı ordu ile sol isyancı gruplar, sağcı milisler ve uyuşturucu kartelleri arasında 1985 ile 2018 yılları arasında yaşanan çatışmalarda en az 450 bin kişi hayatını kaybetti.