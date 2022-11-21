Kolombiya hükümeti temsilcileri, ELN’yle yeniden müzakere için Venezuela’da

Kolombiya hükümeti temsilcilerinin, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yeniden müzakerede bulunmak amacıyla Venezuela’ya vardığı bildirildi.

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Taraflar, Venezuela’nın garantörlük ve ev sahipliğinde barış müzakerelerini ele almak amacıyla başkent Karakas’a ulaştı.

AA’nın haberine göre Barış Yüksek Komiseri Danilo Rueda, konuya ilişkin açıklamasında, “Taraflar, Kolombiya halkının, toplumun ve ulusun bir barış sürecinde ve demokrasinin tam inşasında ilerlemeye yönelik derin özleminin farkındadır” dedi.

Yerel basında çıkan haberde, hükümet delegasyonuyla ELN tarafı arasındaki barış müzakerelerinin yarın resmen başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

İki taraf son olarak eski Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos hükümeti döneminde Küba’nın başkenti Havana’da görüşmüş ancak müzakerelerde ilerlemeye sağlanamamıştı.

Kolombiya’da savcılık, 18 Kasım’daki açıklamasında ELN’nin iki liderinin de aralarında bulunduğu 17 üyesinin yakalanmasına yönelik kararın kaldırıldığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Venezuela, 14 Eylül’de, Kolombiya’yla ELN arasındaki barış görüşmelerinde ‘garantör ülke’ olacağını duyurmuştu.

Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos’ta görevi devralan solcu Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması’nı uygulamaya ve ELN’yle de barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.