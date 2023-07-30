Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun oğlu ‘para aklamaktan’ tutuklandı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun oğlu Nicolas Petro, ‘para aklama’ ve ‘haksız kazanç sağlama’ suçlamalarıyla tutuklandı.

Fotoğraf: Gustavo Petro (AA)

Atlantico bölgesinde siyasetçi olan Nicolas Petro’nun eski eşi Carmen Varsquez’in Petro’nun babasının seçim kampanyasını finanse etmek üzere uyuşturucu kaçakçılarından 150 bin dolardan fazla para aldığını iddia edilmişti.

Petro, iddiaları reddederken hakkında ‘kara para aklama’ suçundan açılan soruşturmayı da memnuniyetle karşılamıştı.

BBC Türkçe‘nin haberine göre Petro ve eski eşi Vasquez, soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kolombiya lideri Petro Twitter hesabından yaptığı paylaşımda oğlunun hapse atılmasının kendisi için acı verici olduğunu ancak başsavcı Margarita Cabello Blanco’nun soruşturmasına müdahale etmeyeceğini söyledi.