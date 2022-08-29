Kokpitte birbirlerinin yakasına yapışan pilotlar görevden uzaklaştırıldı

Fransa’nın havayolu şirketi Air France’ın kokpitte kavga eden iki pilotu görevden uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Şirketin dünkü açıklamasına göre haziran ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde Fransa’nın başkenti Paris’e gitmek üzere havalanan uçakta iki pilotun birbirlerine ‘fiziki müdahalede bulunduğunu’ açıkladı.

Açıklamaya göre uçuşta bir sorun olmadı, uçak güvenli bir şekide indi. İki pilotun görevden uzaklaştırılması kararlaştırıldı. İnceleme sonucunda iki isimle ilgili nihai karar verilecek.

İsviçre’de yayımlanan La Tribune gazetesindeki haberdeyse kalkıştan kısa süre sonra aralarında tartışma çıkan pilot ve yardımcı pilotun birinin diğerine vurduğu ve birbirlerinin yakalarına yapıştıkları, kabin ekibinin araya girdiği belirtildi.

Habere göre kabin ekibinden bir kişi, yeniden kavga çıkma ihtimaline karşı uçak inene kadar kokpitte pilotların yanında oturdu.

Kokpitte kavga haberi, Fransa’daki havayolu araştırma dairesi BEA’nın çarşamba günü, şirketin bazı pilotlarının güvenlik konularında prosedürlere uyma konusunda yetersiz kaldıklarına dair açıklamasından sonra geldi.