Kocasını öldüren kadın 30 yıldır işkence gördüğünü söyledi

Konya’nın Sarayönü ilçesinde yaşayan bir kadın, kocasını uyuduğu sırada av tüfeğiyle öldürdü.
AA’nın haberine göre 53 yaşındaki İmdat A. Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi’ndeki evinde, akşam saatlerinde 47 yaşındaki eşi Y.A.’yı dövdü. Y.A., sabaha karşı yatakta uyuyan kocasına iki el ateş etti.
112 Acil Servis ekibi, İmdat A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. İmdat A.’nın cansız bedeni Sarayönü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Cinayet sırasında çiftin 12 ve 22 yaşlarındaki biri engelli iki çocuğu da evdeydi.
Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Y.A., ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek 30 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü söyledi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.A. adliyeye sevk edildi.