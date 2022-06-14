‘Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz’ün yazarına kocasını öldürmekten müebbet

ABD’de, ‘Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz’ adlı denemenin yazarı Nancy Crampton Brophy (71), kocasını öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: Multnomah Bölgesi Polisi

Geçen ay Portland kentinde, jüri tarafından ikinci derece cinayetten suçlu bulunan Brophy’nin, 2018’de, 26 yıllık eşi Daniel Brophy’nin hayat sigortasından 1,5 milyon dolar alabilmek için vurarak öldürdüğü belirtilmişti. Oregon Mutfak Enstitüsü’nde şef ve eğitmen olarak çalışan Daniel Brophy, işyerinin mutfağında iki kez vurulmuş olarak bulunmuştu.

Dava, Brophy’nin cinayetten yıllar önce kaleme aldığı ‘Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz’ başlıklı deneme nedeniyle büyük ilgi çekti.

Brophy, silahla vurmaktan zehirlemeye, kiralık katil tutmaktan bıçaklamaya bir dizi ‘yöntem’ sıralamış, ‘insanların öldüğünü hayal etmek onları bizzat öldürmekten daha kolay’ olduğunu savunmuştu. ”Cinayet hakkında bildiğim şey, o noktaya geldiğinizde olduğunda hepimizin içinde olduğudur” ifadelerini kullandığı bir paylaşım yapan Brophy sonrasında silmişti.

Silah almış, güvenlik kamerası kaydı var

Mahkemenin hakimi, Brophy’nin bir yazı atölyesinde yıllar önce kaleme aldığı denemenin delil olarak kullanılamayacağını ifade ederken savcılar kanıt bulmada güçlük çekmedi.

İddianamede, çiftin ekonomik olarak çok zor zamanlar geçirdiği yani Brophy’nin hayat sigortasından gelecek paraya ihtiyacı olduğu, cinayetin işlendiği saatte kocasının çalıştığı enstitüye girerken ve çıkarken güvenlik kamerası görüntüsü olduğu vurgulanmıştı. Cinayet işlenirken kullanılan silah bulunmasa da Brophy’nin kısa süre önce silah satın aldığı belirlenmişti.

Savunmasını yaparken kocasının öldüğü günle ilgili ‘hafızasında bir boşluk’ olduğunu belirten Brophy’nin avukatları temyize gideceklerini açıkladı.