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Yaramazlara biraz batar!

Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde eğitime iki gün ara

Kocaeli’nin Darıca ve Gebze ilçelerinde doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.

Fotoğraf: AA (Temsili)


Darıca Kaymakamlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle ilçedeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarının tüm kademelerinde (kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler) yarın ve 31 Aralık’ta eğitime ara verileceğini duyurdu.

Gebze’de de Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve dört özel eğitim kurumunda da iki gün eğitim verilmeyecek.

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