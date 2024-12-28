Kocaeli'de 'doğalgaz' patlaması: 13 yaralı

Kocaeli’de üç katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada 13 kişi yaralandı.

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Darıca ilçesindeki apartmanın giriş katındaki patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Patlama sonrası dairede yangın çıktı, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ağır yaralı olmadığını duyurdu.

Aktaş “Bugün öğle saatlerinde ilçede doğalgaz kesintisi oldu. Olayın bununla bağlantısı olabilir mi?” sorusu üzerine ‘kesintinin başka mahallede yaşandığını, olayın her yönüyle araştırıldığını’ söyledi.

Bu arada yangın nedeniyle apartmandaki bazı evlerde hasar meydana geldi.