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Yaramazlara biraz batar!

Kocaeli’de baba iki çocuğunu öldürdü iddiası: Cennete gönderdim

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde iki çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre polis ekibinin Tütünçiftlik Sahili’nde kimlik kontrolü için durdurduğu M.R, işlemleri sırasında “Çocuklarımı cennete gönderdim” deyince bulununca polis durumdan şüphelendi.


Sürücünün yaşadığı Esentepe Mahallesi Şehit Bilge Varlı Sokak’taki eve giden ekipler, 13 yaşındaki Yağmur R. ve 10 yaşındaki Emre R. isimli kardeşleri hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirlendi.

M.R, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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