Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatında maaşlarını alamayan işçiler greve başladı

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası, Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatında çalışan taşeron işçilerin, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bugün greve başladığını açıkladı.

Fotoğraf: ANKA

ANKA’nın haberine göre Gama Holding ve Türkerler Holding’in yap-işlet-devret modeliyle inşa ettiği Kocaeli Şehir Hastanesi’nde çalışan işçiler, yine maaşlarını alamıyor.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası işçilerin greve çıktığını belirterek şunları kaydetti:

“Kocaeli Şehir Hastanesi şantiyesinde grevdeyiz. Yüklenici Gama-Türkerler, taşeron Emu Elektromatik bünyesinde çalışan üyelerimiz, aralık ayından kalan ücretleri ödenmediği için bugünden itibaren greve başlıyor. Ücret haktır, gasp edilemez. İnşaat işçisi köle değildir.”

350 milyon avro yatırımla yapılan ve 2019’da da 100’e yakın taşeron işçinin maaşlarını alamadığı gerekçesiyle iş bıraktığı hastane şantiyesinde işçiler, duvarlara ‘Hep kahır’ yazdı.

‘Ev sahibi kapımıza dayandı’

Taşeron işçilerden biri, yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Kocaeli Şehir Hastanesi şantiyesindeyiz. 2-3 aydır maaşlarımızı alamıyoruz, çok mağdur olduk. Ev kiralarımız, faturalarımız geldi. Ev sahibi ile kötü olduk. Ev sahibi kapımıza dayandı, ‘Çıkın’ diyor. Perişan olduk, sigara alacak paramız yok. Değerli büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Artık burada çalışmak istemiyoruz, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikamızın (İYİ-SEN) önderliğinde bütün haklarımızı talep ediyoruz.”