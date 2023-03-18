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Yaramazlara biraz batar!

Kocaeli emniyet müdürü, AKP adaylığı için görevinden istifa etti

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AKP’den milletvekili aday adaylığı için istifa etti.

Fotoğraf: Bizim Yaka Kocaeli

Bizim Yaka Kocaeli’de yer alan habere göre Tipioğlu, görevinden istifa ettikten sonra birinci sıra Kocaeli ikinci sıra Kars milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.


Tipioğlu, 2015’te de Muğla il emniyet müdürüyken görevinden istifa etmiş ve aynı yıl 7 Haziran’da yapılan milletvekili genel seçimlerinde memleketi Kars’tan aday adayı olmuştu.

Devlet memurları kanununa göre görevinden istifa edenler, belirlenen şartlara göre görevlerine geri dönebiliyor. Bu hakkın kullanımıysa ikiyle sınırlı.

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