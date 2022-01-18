Koca nüfusun yüzde 8’ine seslendi: Aşıya bekliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Covid-19 aşısı yaptırmamış kişilerin oranını açıkladı, “Aşıya bekliyoruz” dedi.

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz.”

Türkiye’de yapılan toplam aşı sayısı 139 milyon 185 bin 947 doza ulaştı. İkinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 52 milyon 168 bin 546.