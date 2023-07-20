Koç Üniversitesi’nin yıllığı 520 bin lira

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen okullardan Koç Üniversitesi yıllık ücretlerini açıkladı.

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2023 YKS sonuçlarının sabah açıklanmasıyla birlikte öğrencileri tercih heyacanı sardı. Hayalini kurdukları üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını merak eden adaylar şimdiden araştırmalara başladı.

Bu yıl en merak edilen konulardan biri de yükselenen enflasyonun özel okul ücretlerine nasıl yansıyacağı.

Koç, 278 binden 520 bine

Koç Üniversitesi 2023-2024 ücret tarifesini açıklamakta gecikmedi.

Üniversitenin sitesinde yer alan bilgiye göre bu yıl ilk kez yerleşen öğrenciler için tıp fakültesi dışındaki programlar 520 bin lira. Bu ücret geçen yıl 278 bindi.

Yabancı dil hazırlık programı ücreti de tüm bölümler için 520 bin lira.

Tıp fakültesinin ücreti ise ise yarı burslu 358 bin lira. Bu ücret geçen yıl 382 bin 330 liraydı.