Koalisyonda ‘et tüketimi’ çatlağı: İspanyol bakan ‘Daha az yiyin’ dedi ortalık karıştı

Koalisyon hükümeti tarafından yönetilen İspanya’da, Tüketici İşleri Bakanı Alberto Garzón, halkı daha az et tüketmeye teşvik etmek amacıyla çağrı yapması ortalığı karıştırdı. Tarım bakanı ve sektör temsilcileri sesini yükseltti.

Fotoğraf: euromeatnews.com

Garzón, Twitter hesabından, “Çok fazla et yemek hem gezegenimiz için hem de sağlığınız için kötü” paylaşımını yaparak ‘Daha az et, daha fazla hayat’ kampanyası başlattı.

Avrupa ülkelerine satış yapan İspanya’daki et ve et ürünleri sanayisinin ekonomik açıdan önemini anımsatan Tarım Bakanı Luis Planas, katıldığı radyo programında, “Bu bana göre talihsiz bir kampanya” diyerek tepkisini gösterdi. Planas, ayrıca, toplumu daha az et tüketmeye teşvik etmenin bu endüstri koluna haksızlık olduğunu savundu.

‘Sektörü karalıyor’

Planas’ın böyle özetlediği kampanya karşıtı görüşler, et üreticilerinin oluşturduğu altı birlik tarafından kaleme alınan ortak açık mektupta daha ayrıntılı şekilde dile getirildi. Sektör temsilcileri, 2,5 milyon kişiye istihdam sağlayan, 9 milyar dolarlık ihracat yapan bir sektörü karalamakla suçladı.

Tepkiler üzerine TV’ye çıkıp neyi kast ettiğine ‘açıklık getirmek isteyen’ Garzón, amacın tamamen et yemekten vazgeçmek olmadığını, ülkedeki sağlık konusundaki otoritelerin önerisine uyarak haftada 200-500 gram kadar et tüketmek, bunu aşmamak olduğunu söyledi. İspanya’da haftada, kişi başına ortalama 1 kilogramdan fazla et tüketildiğini anımsattı.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, dün, Litvanya’ya yaptığı ziyaret sırasında yöneltilen konuyla ilgili soruyu yanıtlarken ‘eti savunanlardan yana’ tavır sergiledi. Tartışma, koalisyon ortakları arasındaki farklılık ve gerginliğin de bir göstergesi. Tarım Bakanı Planas, Sánchez’in Sosyalist İşçi Partisi’nden. Garzón ise sol görüşlü koalisyon ortağı Unidas Podemos ittifakına mensup.

Dünya Sağlık Örgütü, birçok ulusal sağlık otoritesinin toplumu diyabet, kalp hastalığı ve başka sağlık sorunlarından ölme riskini artırmakla ilişkilendirilen işlenmiş et ve kırmızı et tüketimini sınırlandırması konusunda uyardığına dikkat çekiyor.

Et endüstrisi kaynaklı emisyonlar iklim değişikliğiyle ilişkilendiriliyor.