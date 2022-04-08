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Yaramazlara biraz batar!

KMM’de şirketlere tarih ayarı


Şirketlerin kur korumalı mevduat (KKM) desteğinden yararlanma kapsamı genişletildi.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik daha çok şirketlerin banka hesaplarındaki tuttuğu dövizin süresiyle alakalı.


Şirketler daha önce 31 Aralık 2021 itibariyle bankadaki döviz hesapları için KKM desteğinden yararlanılabiliyordu. Bu süre 31 Aralık 2021-31 Mart 2022 olarak değiştirildi.

31 Mart itibariyle bankada bulunan dövizini bozduran şirketlereyse kurumlar vergisi avantajı yok. Ancak vade sonunda elde ettikleri KKM kaynaklı gelire ilişkin vergi muafiyetine devam. 

KKM’de tarih sınırlaması kaldırıldı

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