Kızıyla aynı sahnede: Müjdat Gezen 31 Ağustos’taki gösterinin tüm gelirini bağışladı 

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in kızı Elif Gezen’le birlikte oynadığı ‘Baba Kız’ oyununun 31 Ağustos’taki tüm geliri, Gezen’in 2021’de öğrencilerine devrettiği Müjdat Gezen Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

Elif ve Müjdat Gezen

Gezen ile müzisyen kızı Elif Gezen’in ilk kez aynı sahneyi paylaştığı oyun, 31 Ağustos Çarşamba akşamı ilk kez KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun sahnesine konuk olacak. Gezen’in yazdığı, Elif Gezen’in müziklerini hazırladığı oyunun yönetmenliğini Evren Duyal üstleniyor.

Türkiye’nin ücretsiz eğitim veren tek konservatuvarını kurarak bugüne kadar sayısız oyuncuyu sanat hayatına kazandıran Müjdat Gezen ve 2020’de hayata geçirdiği Bahçe Tiyatrosu’yla tiyatro sanatının güçlenmesine destek veren KüçükÇiftlik Park, oyundan elde edilecek tüm gelirin Müjdat Gezen Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı’na bağışlanacağını açıkladı.

Oyun biletleri, etkinlik başlama saati olan 21:00’e kadar gişeden ve online olarak Biletix’ten temin edilebilir.