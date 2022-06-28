Kanada’da yaşayan bir kişiye kızının Babalar Günü hediyesi olarak aldığı kazı kazan kartına büyük ikramiye çıktı.

Fotoğraf: Twitter

Newfoundland’de yaşayan John Bartlett’ın kızının satın aldığı iki kazı kazan kartından birine 515 bin dolar isabet etti.

Bartlett şöyle konuştu: ”Ben evde yokken kızım gelip bana Babalar Günü için kart bırakmış. Zarfı açtığımda içinde iki de Scratch For Life kartı buldum. Kazıması için eşim Anne’e verdim. İkisini de kazıdı ve gözlerine inanamadı. Birine yarım milyon isabet etmişti. Hemen baktım. Kartta, üç güneş sembolü yan yanaydı. Bu Babalar Günü’nü hiç unutmayacağım. Hayatımızı değiştirdi.”

Bartlett’ın eşi Anne de şaşkınlığını hala atamadığını belirterek, ”Kazıdıktan sonra gördüğümün doğru olduğundan emin olmak için bir süre dikkatlice baktım. Sonra John’a söyledim” dedi. Karı koca kutlama yaptıklarını anlatan Anne Bartlett ilk söylediklerinde kızlarının kendilerine inanmadığını anlattı.

Çift, ”Kızımız onu aradığımızda inanmadı. Kapattı sonra beş dakika sonra arayıp, ‘Benimle dalga mı geçiyorsunuz’ dedi. Zor ikna ettik” dedi.

Bartlett çifti, parayla borçlarını kapatıp yeni bir otomobil almaya ve ilk olarak İrlanda veya İskoçya’ya giderek emekliliğin tadını çıkarmayı planlıyor.