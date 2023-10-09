‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin fanları öfkeli: Fatih’i tokat manyağı yaptılar

‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde Doğukan Güngör’ün hayat verdiği ‘Fatih’ karakterine izleyicilerin öfkesi dinmiyor. Bir grup izleyici ‘fatihitokatla.com‘ adlı bir site açtı.

Show TV’deki Kızılcık Şerbeti dizisinin ikinci sezonu geçen ay başladı.

Çocuğunun velayetini zorla alıp eşi ‘Doğa’yı da psikolojik sorunlu biri gibi göstermeye çalıştığı için üç haftadır dizinin fanları ‘Fatih’e öfkeli.

Öyle ki dizinin fanları ‘fatihitokatla.com’ diye bir site açtı. Fatih’e sinirlenen ve tokatlamak isteyenler linke tıklayıp stres atıyor.

Güngör ise oynadığı karaktere karşı duyulan öfke karşısında şaşkın: “Bu kadarını beklemiyordum.”