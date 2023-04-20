Kızılay tazminat ödeyecek: HIV’li kan verip hastanın ölümüne neden olmuştu

Kızılay, HIV’li (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) kan vererek ölümüne neden olduğu böbrek hastası Ahmet Emin Bilgin’in ailesine tazminat ödeyecek.

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Hürriyet’ten Ayşegül Usta‘nın haberine göre İstanbul’da yaşayan 52 yaşındaki böbrek hastası Ahmet Emin Bilgin’e 2011 yılında Medikal Park Göztepe Hastanesi’nde annesinin böbreği nakledildi. Hastaneye kaldırıldıktan üç gün sonra hayatını kaybeden Bilgin’e Kızılay’dan verilen kandan HIV bulaştığı tespit edildi. Aileye hastane ve Kızılay tarafından toplam 770 bin TL tazminat ödenmesine karar veren mahkeme, Kızılay’ın ‘tam kusurlu’ olduğunu ifade etti.