Kız Kulesi restorasyonunda sona doğru: Mayısta açılıyor

İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının ardından mayısın ilk haftası ziyarete açılıyor.

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Üsküdar’da Bizans devrinden kalan tek eser olan Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona yaklaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kulenin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini bildirdi.

Yaşanan son deprem felaketinden sonra Kız Kulesi’nde yapılan çalışmaların çok doğru bir karar olduğuna dikkati çeken Ersoy, açılışının gecikmesinin nedeninin depreme karşı alınan ekstra önlemler olduğunu söyledi.

Kız Kulesi’nin nesiller boyu ayakta kalacağını belirten Ersoy, “Artık yurt dışındaki ikonik yapılar gibi burası da yeme içme ağırlıklı değil olması gerektiği gibi kule-müze şeklinde hizmete girecek ve Türkiye’den ve dünyadan herkesin ziyaretine açık olacak” dedi.