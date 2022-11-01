Kız arkadaşının kolunu kırdığı gerekçesiyle yargılandı; cezası istinafta artırıldı

İzmir’de, kız arkadaşının kolunu kırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa yerel mahkemede verilen 10 ay hapis cezası, istinafta bir yıl sekiz aya çıkarıldı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa İzmir 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesince 10 ay hapis cezası verilmesine yapılan itirazlar üzerine duruşma açtı.

Duruşmaya, tutuksuz sanık M.G.Ç, müşteki I.D. ile taraf avukatları katıldı.

İlk derece mahkemesinin gerekçeli kararının okunmasının ardından savunması alınan M.G.Ç, önceki ifadelerini tekrarlayarak müştekiyi kasten yaralamadığını savundu.

Müşteki I.D. sanığın cezalandırılmasını istedi.

Karar

Ceza dairesi, yargılama sonunda sanığı önce Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 86/1 ve 87/3 maddeleri gereğince iki yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı.

Dosya içeriğinde ‘ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının kesin olarak belirlenemediğini’ belirten daire, sanığa verilen bu cezayı, TCK’nın ‘haksız tahrik’ indirimini düzenleyen 29/1 maddesi ve ‘takdiri indirimi’ düzenleyen 62/1 maddeleri gereğince bir yıl sekiz ay hapis cezasına düşürdü. Daire, temyiz yolu açık olmak üzere verdiği bir yıl sekiz ay hapis cezasını da TCK’nin 51/1 maddesi gereğince erteledi.

Taraf avukatlarının kararı Yargıtay’a taşıyacakları belirtildi.