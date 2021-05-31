Kız arkadaşına, ‘parkta bulduğu’ elmasla evlilik teklif etti

ABD’nin başkenti Washington’da yaşayan Christian Liden, kız arkadaşına evlenme teklif ederken hediye ettiği yüzüğün elmasını kendi buldu; daha doğrusu toprak altından çıkardı.

Fotoğraf: CNN International

İki yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Desirae’ye teklif etmenin zamanının geldiğini düşünen Liden, bir kuyumcuya gitmek yerine Arkansas eyaletindeki Elmas Krateri Parkı’nın yolunu tuttu. Gitmeden önce de geçmişte parkta elmas bulan kişilerin bunu nasıl başardıklarını anlattığı videoları izleyip ön hazırlık yaptı.

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Kız arkadaşına Arkansas seyahatinin amacını söylemedi; yanına arkadaşı Josh’u da aldı ve 1 Mayıs’ta otomobille yola çıktı. Birkaç noktada mola vererek giden ikili 8 Mayıs’ta parktaydı. İlk iki gün ‘boş geçti’, üçüncü gün yüzeyde, ‘deneyimli iki madenci’ gibi elmas ararken sarı elmas buldu. Liden, kendi geliştirdiği ekipmanına ‘takılan’ elması görünce heyecandan titrediğini belirterek, “Bu, lise yıllarımdan beri hayalini kurduğum bir şeydi” dedi.

Değerli taş bulanların sahiplenmelerine izin verilen parktaki merkezde ölçümü yapılan elmasın 2,2 karat büyüklüğünde olduğu belirlendi. Liden, geçen yıl ekim ayından beri parkta bulunan en büyük elması bulmuştu.

Eve dönen Liden, bir gün sonra kız arkadaşıyla mantar toplamaya gitti ve ormanlık alanda yürürken elması çıkararak evlenme teklif etti. Yanıt, “Evet” oldu.

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Düğün hazırlıklarına başlayan çift, ilk iş olarak yüzüğü nasıl tasarlatacaklarını planlıyor.