Kıyıya vuran caretta carettanın plastik atıklar nedeniyle bağırsakları tıkanmış

Antalya’nın Kaş ilçesinde kıyıya vuran caretta carettanın, plastik atıkların bağırsaklarını tıkaması sonucu öldüğü tespit edildi.

Fotoğraflar: AA

Patara kumsalında, nesli tükenme tehdidi altındaki bir caretta carettanın hareketsiz halde olduğunu fark eden çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma Ekibi, hayvanın öldüğünü belirledi.

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale ve 10 kişilik ekip, kaplumbağanın yuttuğu plastik atıkların bağırsaklarını tıkaması nedeniyle öldüğünü tespit etti.

Başkale, kıyıya vuran kaplumbağanın 68 santimetre kabuk boyuna sahip dişi caretta caretta olduğunu, sindirim sistemini kontrol ettiklerini belirterek, “Yuttuğu plastikler yüzünden bağırsaklarının tıkandığını gördük. Bağırsağında birçok plastik parçası, ambalaj atıkları ve çuval parçası bulduk” dedi.

Ekip üyesi Ayfer Şirin de son günlerde deniz kaplumbağalarının yanı sıra yunus, kuş, vatoz gibi birçok canlının ölüsüyle karşılaştıklarına dikkati çekti.

Olta iğneleri, misinalar, balıkçı ağları gibi denizlere atılan plastiklerin ve kimyasalların tüm canlıların hayatını tehdit ettiğini anlatan Şirin, acil koruma önlemleri alınması gerektiği konusunda uyardı.

Şirin, gece arazi çalışması sırasında yuva yapmaya çıkan bir anne kaplumbağanın, misina makarasına dolandığını gördüklerini, misinadan kurtararak rahatça denize dönmesini sağladıklarını anlattı.