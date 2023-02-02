Kitabı ‘ürün’ olmaktan çıkaran platform: Bookinton 1 yaşında

Yayıncılar, yayıncılık profesyonelleri, yazarlar ve okurların buluşma noktası olan kitap platformu Bookinton 1’inci yaşını doldurdu.

Bookinton, bir ‘ürün‘ olarak basılan kitapların okurla buluşması sürecinde yaşanan boşlukları doldurmayı hedefliyor

Şubat 2022’de, güvenilir bir kitap referans sitesi olma misyonuyla kurulan Bookinton Kitap Platformu, yayın hayatında bir yılını doldurdu.

Editör Mürsel Çavuş’un girişimiyle kurulan site, Türkiye’de okuma kültürü ve alışkanlıklarının gelişimine katkı sağlamayı, nitelikli eserlerin daha çok okura ulaşmasını ve okurların ilgi alanlarına yönelik aradıkları kitapları kolayca bulabilmesini amaçlıyor.

Görsel: Bookinton

Kaliteli okumalar yapmak isteyen okurlar için kitap incelemeleri sunmasının yanı sıra, yayıncılık sektörünün bütün paydaşları için sektörün nabzını da tutan bir haber sitesi niteliğinde olan Bookinton; araştırma dosyaları, anketler ve röportajlarla bir kitap üretilirken neler yaşanıyor, sektördeki bağımsız ve kadrolu çalışan profesyoneller hangi şartlarda bir eseri yayına hazırlıyor, yayınevi mutfaklarında neler oluyor gibi sektörün gelişimine katkı sağlayacak konuları da gündemine alıyor.

Bookinton 1 yaşını doldurması sebebiyle yayımladığı raporda, kurulurken 20 olan editör sayısının bir sene içinde 80 kişiye ulaştığını, 417 adet kitap inceleme yazısına ve 17 özel röportaja yer verdiğini, 50 yazarla ilgili dosya hazırladığını, 38 kitap kulübünü tanıttığını açıkladı.

Bir ‘ürün‘ olarak basılan kitapların basıldıktan sonra okurla buluşması sürecinde yaşanan boşlukları doldurmayı hedeflediğini belirtti.