Kısa vadeli dış borçta rekor

Merkez Bankası (MB) verilerine göre vadesine bir yıl ya da daha az kalmış dış borç stoku 211 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

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Kısa vadeli dış borç stokunda ağustosta yeni rekor seviye kaydedildi.

BloombergHT’nin aktardığı MB verilerine göre, ağustos sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,9 artışla 165,4 milyar dolar oldu.

2023 ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan dış borç miktarı da açıklandı. Buna göre kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 211 milyar dolar oldu. Bu veride rekor kırılmış oldu.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stokuysa yüzde 4,2 artarak 64,9 milyar dolar oldu. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,8 artarak 54,5 milyar dolar düzeyine geldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,2 artarak 11,8 milyar dolar oldu.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 12,2 artarak 32,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,5 azalarak 86,9 milyar dolar oldu.