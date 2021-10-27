Kış olimpiyat oyunları için sıkı salgın tedbirleri: Kapalı devre organizasyon

Çin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, tüm sporcu, görevli ve gönüllülerin belirli sınırlar içinde yaşayacağı ‘kapalı devre‘ bir organizasyon olacak.

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Çin’in ilk kez ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyat Oyunları, gelecek yıl 4-20 Şubat’ta başkent Pekin’de düzenlenecek. Pekin, daha önce 2008’de Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmıştı.

Pekin Belediyesi’nin başkan yardımcısı ve 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nın organizasyon komitesi yetkilisi Cang Ciandong, 4 Şubat’ta başlayacak oyunlar sırasında tüm katılımcıların antrenman, müsabaka, ulaştırma, yemek ve konaklama faaliyetlerinin, dışa kapalı bir balon içinde yürütüleceğini bildirdi.

Cang, olimpiyat oyunlarına seyirci kabul edilmeyeceğini, sporcu ailelerinin ve sponsor temsilcilerinin balona girmesine izin verilmeyeceğini aktardı.

Oyunlara katılacak sporcu ve teknik ekipler dışında Çinli organizasyon görevlileri ve gönüllülerin de aynı kurallara tabi olacağının altını çizen Cang, “Organizasyonun tüm katılımcıları dış dünyadan kesin olarak ayrılacak.” dedi.

Katılımcıların Çin’e gelmeden en az 14 gün önce aşılarını tamamlamış olmasını istediklerini belirten Cang, sporcu ile ekiplerin ülkeye varışlarında ve organizasyon sırasında da teste tabi tutulacağını ekledi.

Cang, kurallara uymayanların, uyarı, katılım kaydının iptali, geçici askıya alınma, müsabakalardan geçici diskalifiye, ihraç gibi cezalarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.