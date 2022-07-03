Kırşehir’in ‘koku vadisi’ ziyaretçilerini bekliyor

Kırşehir’de, 18 bin metrekare alana dikilen lavantalar hasat edildi.

Fotoğraflar: AA

Güldiken Mahallesi Ortaköy Caddesi’ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü karşısında oluşturulan bahçesinde hasat şöleni düzenlendi.

Bahçeye gidenler davul zurna ekiplerince karşılandı. Belediye görevlilerince lavanta fidesi, kesesi ve buketi dağıtıldı.

Lavantaların kokusuna ve sunduğu görsel şölene hayran kalanlar bahçede oluşturulan fotoğraf platosunda fotoğraf çektirdi.

Alternatif ürün

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kuraklığın artmasıyla ekonomik değeri yüksek lavantanın alternatif ürün haline geldiğini söyledi.

Bunun, Kırşehir’in ‘koku vadisi’ olarak değerlendirdikleri lavanta bahçesinde ikinci hasat olduğunu anlatan Ekicioğlu şöyle devam etti: “Kırşehir’in koku vadisinde üretilen uluslararası standartlardaki lavantaların üreticilerimizin dikkatini çekmesi bizler için önemli. İlerleyen süreçte bu alanda ülke ihtiyacına da katkı sunmayı hedefliyoruz. Daha önceki şölenimizden iki üç kat daha fazla ziyaretçi olduğunu görüyoruz. 50 bin kişinin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz.”

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da lavantanın aslında Akdeniz bitkisi olduğunu ancak Kırşehir’de de üretildiğine şahit olduklarını belirterek, “Çok yakın zamanda hem Kırşehir’e hem de Türkiye’ye büyük katma değer sağlayacak” dedi.

Şölene katılanlardan Özgür Özensoy, lavanta bahçelerinin insanın içini açtığını, ailesiyle bol bol fotoğraf çektirdiklerini dile getirdi.

Fatma Orhan ise Kırşehir’de bahçeyi çok beğendiğini söyledi.