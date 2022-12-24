Kırşehir’de yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Kırşehir’in Kaman ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 84 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre ilçeye bağlı İsahocalı köyünde yalnız yaşayan Özdaş’ın tek katlı evinde soba kaynaklı yangın çıktı. Yangın evin yanındaki ahıra da sıçradı.
Köy sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kaman ve Akpınar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Ekiplerin, evin çöken tavanının altından çıkardığı Sebat Özdaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Özdaş’ın cesedi, Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.