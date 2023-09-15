Kırşehir’de IŞİD operasyonunda yakalanan dört zanlıdan ikisi tutuklandı

Kırşehir’de IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu dört zanlıdan ikisi tutuklandı.

Görsel: DHA (Arşiv)

Polis ekipleri, Irak’ta IŞİD bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere çalışma başlattı.

Ekipler, Kırşehir’de farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, IŞİD bünyesinde ‘asker’ ve ‘polis’ olarak görev yaptıkları belirlenen Irak uyruklu M.R.A.A., Y.A.A.A., Z.Q.S.Q. ve A.H.A.A.’yı yakaladı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.R.A.A. ve Z.Q.S.Q., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer iki zanlı ise sınır dışı edilmek üzere Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Öte yandan, tutuklanan M.R.A.A. ve Z.Q.S.Q’nun 2014-2016 yıllarında IŞİD içerisinde faaliyette bulundukları ve kısa süre önce geldikleri Kırşehir’de polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandıkları öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin evlerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.