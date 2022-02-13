Kırmızı ışıkta duran araçlara kar maskeli kişiler ateş açtı: İki kadın hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran iki otomobile ateş açılması sonucu iki kadın hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

AA’nın haberine göre Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile, arkalarından gelen otomobilden inen kar maskeli iki kişi tarafından ateş açıldı.

Kurşun isabet eden Emine Çöp (27) ile kuzeni Tuğçe Temiz (22) yaşamını yitirdi, yaralı halde aracıyla kaçmak isterken yaklaşık 500 metre ileride TIR’a çarparak duran diğer otomobilin sürücüsü Alihan K. (26) ise ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.