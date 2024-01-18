Kırmızı bültenle aranan IŞİD’li Eskişehir’de yakalandı

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı radikal İslamcı örgüt IŞİD üyesi Eskişehir’de gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre IŞİD’in silahlı kanadı içinde eylem ve faaliyette bulunan, örgütün ‘Daşisa’ listesinde adı geçen ve kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu M.İ.A.A’nın Eskişehir’de olduğu tespit edildi.

M.İ.A.A, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon kapsamındaki aramalarda, 38 bin lira ve 200 dolar ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan M.İ.A.A’nın, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.