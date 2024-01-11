Yaramazlara biraz batar!

Kırmızı bültenle aranan 10 kişi daha Türkiye’de yakalandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan 10 suçlu daha Türkiye’de yakalandı.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığına göre yakalanan kişiler şöyle:


  • İsviçre’de dolandırıcılıktan aranan Taiguo Liu
  • İran’da dolandırıcılıktan aranan Paria Ghasemi
  • İran’da kara para aklamadan aranan Omid Alaghi
  • İran’da dolandırıcılıktan aranan Reza Fakhr Attar
  • İran’da dolandırıcılıktan aranan Edris Moradi
  • Güney Kore’de kumardan aranan Tae Yong Sung
  • Suriye’de göçmen kaçakçılığından aranan Ali Abouyeg
  • Çin’de göçmen kaçakçılığından aranan Xın An
  • Özbekistan’da insan kaçakçılığından aranan Dilnoza Umarova
  • Özbekistan’da insan ticaretinden aranan Mavluda Ulmasova

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