Kırmızı bültenle aranan 10 kişi daha Türkiye’de yakalandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan 10 suçlu daha Türkiye’de yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığına göre yakalanan kişiler şöyle:
- İsviçre’de dolandırıcılıktan aranan Taiguo Liu
- İran’da dolandırıcılıktan aranan Paria Ghasemi
- İran’da kara para aklamadan aranan Omid Alaghi
- İran’da dolandırıcılıktan aranan Reza Fakhr Attar
- İran’da dolandırıcılıktan aranan Edris Moradi
- Güney Kore’de kumardan aranan Tae Yong Sung
- Suriye’de göçmen kaçakçılığından aranan Ali Abouyeg
- Çin’de göçmen kaçakçılığından aranan Xın An
- Özbekistan’da insan kaçakçılığından aranan Dilnoza Umarova
- Özbekistan’da insan ticaretinden aranan Mavluda Ulmasova