Kırklareli’nin tarlaları sarıya büründü

Türkiye’nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya’da bitkilerin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü.

Fotoğraflar: AA

Kırklareli’nde erken ekilen ayçiçeklerinin bir kısmı çiçek açtı.

Sarının farklı tonlarıyla ilgi çeken ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumu ve batımında ayrı güzellik sunuyor.

Yoldan geçenler, araçlarını ayçiçeği tarlalarının kenarına çekerek anı ölümsüzleştirmek için en güzel fotoğrafı çekmeye çalışıyor.

Polen toplayan arılar ve kelebekler de ayçiçeklerinin güzelliğine güzellik katıyor.

Yağışların ayçiçeği tarlalarına ilaç gibi geldiğini söyleyen Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bu yıl 250 bin ton rekolte hedeflediklerini ifade etti.