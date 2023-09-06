Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferleri değişti

Metro İstanbul, dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sel ve su baskınları nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.

Fotoğraf: İBB

Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu vatandaşların güvenliği için kapatılmıştı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

*M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır.

*M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda sefer yapılamayan Kayaşehir Merkez-Toplu Konutlar istasyonları ve Başak Konutları-İkitelli Sanayi istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ring seferleri yapılmaktadır.