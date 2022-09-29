Kına gecesi sonrasında takıları alıp kaçarken yakalandılar: ‘Gelin’ dahil, beş gözaltı

Kars’ın Kağızman ilçesinde ‘evlilik’ vaadiyle dolandırıcılık yapan beş kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (temsili)

İlçeye bağlı Çayarası köyünden evlenmek için Gaziantep’e giden M.Ç, kendisiyle evlenme vaadinde bulunan S.A.Ö. ve ailesiyle tanıştı.

S.A.Ö ve teyzesi S.B. düğün hazırlıkları için Kağızman’a gittikten sonra düzenlenen kına gecesinde ‘gelin’e sekiz bilezik, küpe ve üç yüzük takıldı.

Damat M.Ç, S.A.Ö. ve S.B.’nin tavır ve konuşmalarından şüphelendi. Kına gecesi bittikten sonra saat 01.30’da evden çıkan gelin ve teyzesini takip etti. Evlenmeyi planladığı kişi ve teyzesini köyde bekleyen bir otomobile binerken gördü ve jandarmaya haber verdi.

Kaçmaya çalışan ‘sahte gelin’, teyzesi ve araçla onları almaya giden C.Ö, S.Ö. ve S.A, köylülerin de yardımıyla yakalandı.

Beş kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kına gecesinde S.A.Ö’ye takılan takılar M.Ç’ye teslim edildi.