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Yaramazlara biraz batar!

Kimlik numarasına e-Devlet’ten de kısıt konabilecek

e-Devlet Kapısı’nda kullanıma sunulan yeni hizmetle vatandaşların, kimlik numaralarına kısıt koyarak, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olmasının önüne geçilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yeni hizmetle ilgili şunları söyledi: “Bugüne kadar vatandaşlarımız çalıntı, sahte kimlik ve benzeri durumlarda kişilerin iradeleri dışında şirket veya ticari işletmelere ortak/yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi için ticaret sicili müdürlüklerine başvurmakta ve müdürlüklerce MERSİS’teki kimlik numaraları üzerine kısıt konulmaktaydı. e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımıza sunulan yeni hizmetimiz olan ‘Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak / Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri’ sayesinde kişiler e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak şirket ortağı/işletme sahibi veya bir şirket veya işletmede yetkili olarak eklenmesini engelleyebilecekler.


Kısıtlamayı aynı menüden online olarak kaldırmak da mümkün olacak.

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