‘Kim milyoner olmak ister’de büyük ödüle ve sorulara güncelleme

‘Kim milyoner olmak ister’ adlı bilgi yarışmasının artan enflasyona karşı değişmeyen 1 milyon liralık ödülü yeni sezonda 5 milyon liraya yükseltildi.

ATV’nin uzun yıllardır devam eden yarışmasına ‘milyoner’ olmak için katılan yarışmacılar, artan enflasyon ve döviz kuru karşısında yarışmadan milyoner olmadan ayrılıyorlardı.

Son olarak geçen hafta yarışan Rabia Birsen Güvercin adlı kadın yarışmanın en büyük ödülü olan bir milyon TL’lik soruya doğru yanıt vererek büyük ödülün sahibi olmuştu.

Güvercin’in ardından büyük ödül yeniden gündem olmuş, geçmiş yıllardaki değeriyle şimdiki değeri karşılaştırılmıştı.

Yarışma yeni sezon tanıtımında ödüllerin değerini güncellediğini duyurdu. Büyük ödülün 5 milyon liraya yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13’üncü soru olarak ilave edildi.

Yarışmada ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri de yükseldi. Yeni para ağacı şu şekilde:

1. Soru 2.000 lira

2. Soru-5.000 lira / BARAJ

3. Soru-7.500 lira

4. Soru-10.000 lira

5. Soru-20.000 lira

6. Soru-30.000 lira

7. Soru-50.000 lira / BARAJ

8. Soru-100.000 lira

9. Soru-200.000 lira

10. Soru-300.000 lira

11. Soru-500.000 lira

12. Soru-1.000.000 lira

13. Soru-5.000.000 lira