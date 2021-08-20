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Yaramazlara biraz batar!

Kill Bill’in ‘Hattori Hanzo’su Covid-19’a yenildi

Dövüş sanatları filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Sonny Chiba, 82 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: wiki.tarantino

Chiba, 1939’da Japonya’nın Fukuoka kentinde doğdu ve 1960’lardan bu yana 200’den fazla TV ve sinema yapımında rol aldı. Usta oyuncu, dövüş sanatları efsanesi Bruce Lee’nin küresel çaptaki başarısının ardından, 1970’lerde ‘The Street Fighter‘ üçlemesiyle şöhret basamaklarını hızla tırmandı.


Ünlü oyuncu Quentin Tarantino’nun 2003 yılındaki ‘Kill Bill‘ filminde Uma Thurman’a intikam alması için samuray kılıcı yapan kılıç ustası ‘Hattori Hanzo‘yu canlandırdı ve bu rol uluslararası şöhretini katladı.  

Gerçek ismi Sadaho Maeda olan oyuncunun bilinen filmleri arasında ‘The Fast and the Furious: Tokyo Drift‘, ‘The Bullet Train‘, ‘Champion of Death‘, ‘The Storm Riders‘ ve ‘Karate Warriors‘ var.

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