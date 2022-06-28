Kiliste biber hasadı: Dolmalık, salçalık, kurutmalık

Kilis’te bölgenin önemli gelir kaynaklarından biberin hasadına başlandı.

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Çiftçileri tarlada ziyaret eden Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, ilde yaklaşık 45 bin dekarda biber üretimi yapıldığını belirterek, “Bunun 20 bin dekarı kurutmalık biber, 25 bin dekarı dolmalık ve salçalık biber” dedi.

Meşakkatli bir sürecin ardından üreticilerin emeklerinin meyvelerini almaya başladığını belirten Özdemir çiftçilere bol kazanç diledi.

Çiftçi Mesut Yavuz da bu yıl 30 dekarda biber üretimi yaptığını, 250 ton ürün beklediğini ifade etti.

Yavuz, çevre illerin yanı sıra Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Mersin’e de biber gönderdiklerini söyledi.