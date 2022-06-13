Kilis’te, ‘alternatif ürün’ kişnişte hasat zamanı

Kilis’te çiftçilerin alternatif ürün olarak ektiği kişnişte hasat başladı.

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Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, çiftçileri ziyaret ettiği tarlada, kentte yaklaşık 30 bin dönüm alanda kişniş üretiminin yapıldığını söyledi. Kentte beş yıldan beri kişniş üretiminin yapıldığını anlatan Kara, dönüm başına 150-200 kilogram ürün aldıklarını belirtti. Kişnişin, buğday ve arpadan daha kazançlı olduğunu, girdi maliyetlerinin düşük olması dolayısıyla ekim alanının genişlediğini söyledi.

5 bin ton rekolte bekleniyor

Kara, gübre ve ilaç kullanmadıklarının altını çizerek, “İlaç sanayisinde kullanılıyor. Kilis genelinde 5 bin ton rekolte bekliyoruz. Kilis için çok iyi. Çiftçilerimizi buna teşvik ediyoruz” dedi.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir son yıllarda kentte alternatif ürün olarak tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiğini belirterek, “Kuraklıktan dolayı bu sene verim biraz daha düşük olur. Tıbbi aromatik bitkiler her derde deva. İçerisindeki yüksek antioksidandan dolayı sağlığa faydalı olduğu için her yıl üretim alanında artış sağlanıyor” dedi.

Çiftçi Mehmet Osman da kişnişin tahıl ürünlerine göre daha az maliyetli, getirisinin yüksek olduğunu söyledi.