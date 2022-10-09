Kılıçgaga kuşu Iğdır’da yemek molası verdi

Iğdır’da, Ağrı Dağı’nın eteğindeki Karasu Sazlığı’nda mola veren kılıçgaga kuşunun beslenme anı kameraya yansıdı.

Fotoğraflar: AA

Yaz aylarında kuzey yarımkürede yaşayan ve havaların soğumasıyla güney yarımküreye göçen kılıçgaga kuşları, Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlarda mola veriyor.

Bilim dünyasında ‘Recurvirostra avosetta’ olarak bilinen kılıçgaga, davranışları ve fiziki yapısıyla sulak alanların en zarif ve ilgi çeken kuşları arasında yer alıyor.

Bacak boyunu geçmeyen sulak ve bataklık alanlarda beslenen kuş, Karasu Sazlığı’nda gagasını suyun içine sokup sağa sola gezdirip küçük kabuklu canlıları, yumuşakçaları ve böcekleri yedi.