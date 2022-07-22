Kılıçdaroğlu’nun Ağrı programı değişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2 Ağustos’ta Ağrı’da düzenleyeceği grup toplantısı Erzurum’a alındı.

CHP Meclis’in tatilde olduğu süreçte grubunu Türkiye’nin farklı kentlerinde toplamayı planlıyor.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’nun 2 Ağustos’ta Ağrı’da, 9 Ağustos’ta Edirne’de olması bekleniyordu. Kılıçdaroğlu’na partisinin milletvekilleri ve kurmayları da eşlik edecekti.

Kılıçdaroğlu’nun 2 Ağustos’ta Ağrı’da düzenlemesi planlanan grup toplantısı Erzurum’a alındı. Ağrı içinse ayrıca bir program oluşturulacak ve Kılıçdaroğlu kenti ziyaret edecek.

CHP lideri Erzurum’da hem grubu toplayacak hem de kentte görüşmeler düzenleyecek. Milletvekilleri ve kurmaylarıysa şehrin ilçelerine geçerek buralarda temaslarda bulunacak. Kılıçdaroğlu ve heyet aynı gün akşam saatlerinde kentten ayrılacak.