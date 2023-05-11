Kılıçdaroğlu’ndan yeni reklam: Anneler gününde hediyeni ben vereceğim

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “#Annelerseçecek” etiketiyle yeni bir reklam filmi paylaştı.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, seçime günler kala paylaştığı reklam filmlerine hız verdi. “Anneler seçecek” başlığıyla paylaşılan videoda bir anne, kızına şöyle sesleniyor:

“14 Mayıs’ta yalnızca cumhurbaşkanımız seçmeyeceğim. Yavrumun, gözümün nurunun geleceğini seçeceğim. Diğer tüm çocuklarla eşit şartlarda, ezilip büzülmeden, küçümsenip dışlanmadan, dimdik durmasını seçeceğim. Adil bir dünyada, korunup kollandığı, şiddetin ve öfkenin ona dokunmadığı bir hayat seçeceğim. Okuluyla ilgili içimin hep rahat olduğu bir sistemi seçeceğim. Yavrum, bu anneler gününde ‘Bana ne hediye alacaksın’ diye düşünme. Çünkü bu anneler gününde sana hediyeni ben vereceğim. Geleceğini. Hayat karşına iyi insanlar çıkarsın yavrum. Sana söz yine baharlar gelecek.”