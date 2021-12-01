Kılıçdaroğlu’ndan videosunu paylaşan Erdoğan’a: Mersin’e de geliyor musun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin açıklamalarından oluşan derleme bir videoyu paylaşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, cumartesi Mersin’e de geliyor musun?”

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Erdoğan, Twitter üzerinden dünkü TRT yayınında da oynatılan Kılıçdaroğlu’nun bazı açıklamalarından kesitler içeren bir videoyu paylaşarak “Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…” diye yazmıştı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu videoyu alıntılayarak şunları yazdı: “Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun?”

Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun😂 https://t.co/ETZKkgC62N — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 1, 2021

Erdoğan daha önce, genel başkanı olduğu AKP grup toplantılarında ve katıldığı programlarda da Kılıçdaroğlu’yla ilgili videolar oynatmıştı. CHP lideri, söz konusu durumu “Oynat Uğurcuğum” diyerek tiye alıyor.

Kılıçdaroğlu geçen hafta “Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, ‘Haydi meydana’ diyorum” ifadelerini kullanarak bu cumartesi Mersin’de miting yapacağını duyurmuştu.