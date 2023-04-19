Kılıçdaroğlu’ndan Avrupa elçilerine göçmen mesajı: Bu yükü nereye kadar çekeceğiz?

Millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa ülkeleri elçilerine, Suriye’den milyonların Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Bu ağır yükü nereye kadar çekeceğiz” diye sordu.

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Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen elçilerle iftar buluşmasında, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut başta olmak üzere elçilere olası iktidar değişikliğinde Suriyeliler ‘yükü’nü Avrupa’nın paylaşması gerektiği mesajını verdi.

VOA Türkçe’nin haberine göre Türkiye’nin yükünü paylaşma ve Suriye’de barış için uluslararası çözüm beklentisini anlatan Kılıçraroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Suriye’de yaşanan acılar, ülkemizin bir anlamda göçlerle gelen, ilticayla gelen milyonların korunduğu bir ülke pozisyonuna getirdi. Türkiye’yi. Bu kadar büyük ve ağır bir yükü çekiyoruz. Ama bu ağır yükü nereye kadar çekeceğiz? Biz Suriye’de barışın olmasını istiyoruz. Mülteci olarak bizim ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını istiyoruz. Bunun yollarının ve yöntemlerinin bulunması ve birlikte hareket edilmesi, sadece bizim değil uluslararası kuruluşlarının da temel bir sorun olarak gündemde tutması gerekir.”