Kılıçdaroğlu’ndan AKP’lilere ‘vicdan’ çağrısı: 28 Şubat’ta demokrasiyi raftan indireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li seçmenin vicdanının sesini dinlemesini istedi. Ayrıca, 28 Şubat’ta fişlendiğini de kaydetti.

KRT TV’de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, altı muhalefet partisinin buluşmasına dair “Her partinin farklı fikirleri, her liderin farklı görüşleri muhakkak vardır ama demokrasi adına ortak noktada buluşabiliyoruz” dedi.

CHP lideri, bir araya geldikleri masayı ‘umut masası’ olarak tanımlarken, ‘bugün sıcak ortamda Ahlatlıbel’deki zirvenin önemi anlaşılamayabileceğini ancak tarihin yazacağını’ kaydetti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* (MHP lideri Devlet Bahçeli’nin eleştirileri) Allah aşkına bunlar eleştiri mi? Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Eleştirecekler ama ne diyecekler? Masanın dört ayağı değil de on dört ayağı olsa ne fark eder? Masa doğru mu, doğru. Masanın etrafında insanlar var mı, var. Ortak talepleri ne, demokrasi. Ortak talepleri ne, bu ülkede çocukların yatağa aç girmemesi. Ortak talepleri ne, adalet; adil bir düzen. Hep beraber bunları istiyoruz. Bunları eleştiremiyorlar, bunlara “Yanlıştır” diyemiyorlar. “Bu taleplere biz kulak tıkadık” diyemiyorlar.

* Olay Erdoğan olayı değil, olay Türkiye olayı. Biz Türkiye’yi içinde bulunduğu çıkmazın içinden çıkarmayı istiyoruz. Erdoğan bir kişi, bugün var yarın yok; ama Türkiye Cumhuriyeti devleti bakidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlenmesini, bölgesinde güçlenmesini, dünyada güçlenmesini, üretim zincirlerini büyütmesini, katma değeri yüksek ürün üretmesini, bütün bunları demokrasi içinde yapmasını, düşünce özgürlüğünün olmasını, din ve vicdan özgürlüğünün olmasını, adaletin olmasını, yargının bağımsız olmasını, medyanın özgür olmasını, insanların haksız yere hapishanelerde tutulmamasını; biz bunları istiyoruz. Ama cumhur ittifakının bunlardan haberi yok çünkü onlar bunların hiçbirisini yapmıyor.

‘Vicdanınızın sesini dinleyin’

* Partili cumhurbaşkanı olmaz, cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Yemin ederken ne diyor, “Tarafsız olacağıma dair namusum ve şerefim üzerine and içerim.” Namus ve şeref kavramı önemli mi, önemli. Bu topraklar için önemli mi, önemli. İnsan ve kainat için önemli midir namus ve şeref, önemlidir. Nasıl olur da siz namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin edeceksiniz, sonra tarafsız olmayacaksınız.

* AK Parti’ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim… Namus ve şeref kavramının sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. O zaman siz tarafsız davranmayan, objektif davranmayan, garibanın hakkını hukukunu korumayan, alın terinin değerini korumayan insanı cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmayacaksınız. Oturtursanız, sizin de sorumluluğunuz var. Oturtursanız sizin de vicdanınız kanar. Vicdanınızın sesini dinleyerek sandığa gidin.

’28 Şubat’ta fişlendim’

* 28 Şubat sürecinde hakkımda rapor düzenlendi ve fişlendim. Karşımda Erdoğan’ın avukatları vardı.

* (Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatının 28 Şubat’ta açıklanacak olması) Bu ülkede 28 Şubat mağdurları var, bunun için helalleşme diyoruz.

* Geçmiş 28 Şubat’ta demokrasi rafa kaldırılmıştı, bu 28 Şubat’ta raftan demokrasiyi indireceğiz.

* (Helalleşme çağrısı) Herkesin görüşü farklı olabilir, biz buna saygı göstereceğiz. Herkesin kimliği farklı olabilir. Bunlar bizim kavga sebebimiz değil, zenginliğimiz. Biz zenginliğimizi kavga nedeni yapıyoruz, siyaset yapıyoruz. Buradan da Türkiye’yi arındıracağız.