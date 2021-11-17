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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’na ‘samimiyet testi’ gibi ikram: Ejder meyvesini geri çevirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hal ziyaretinde ikram edilen ejder meyvesini geri çevirdi, ‘kırmızı halı’ niyetine önüne serilen paltoya basmadı.

Fotoğraf: AA

CHP lideri, sabah saatlerinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki sebze-meyve halini gezerek esnafın sorunlarını dinledi.


Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre bir esnaf, “Kırmızı halımız yok, paltoma basarak geçin” diyerek Kılıçdaroğlu’nun önüne paltosunu serdi.

Kılıçdaroğlu ise “Olmaz basamam” diyerek paltonun üzerinden atladı.

 

Öte yandan CHP liderine tanesi 16 liradan satılan ejder meyvesi de ikram edildi. Ancak Kılıçdaroğlu ikramı geri çevirdi.

Kılıçdaroğlu, 2018’deki 30 Ağustos resepsiyonunda cumhurbaşkanlığı sarayında lüks gıdaların ikram edilmesini eleştirmişti.

İkramların arasında ejder meyveli smoothie de vardı.

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