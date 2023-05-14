Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: YSK’yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK’yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız” dedi.

Fotoğraf: CHP

Genel seçimlerde sandık sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte muhalefet Anadolu Ajansı’nın verilerinin ‘manipülatif’ olduğunu söyleyerek millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sandıklara itiraz edildiğini belirtiyor.


Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Yüzde 60’lar ile başlayan kurgu şu anda 50’nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK’yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız.”

Çok okunan
Yüzüklerin Efendisi’nin ‘Frodo’sundan seçim mesajı

Seçim 2023

SON HABERLER

YSK başkanı: Yurt içinde veri girişi yüzde 47

YSK Başkanı Ahmet Yener, “Yurt içinde yüzde 47,08 yurt dışında 12,60 veri girişi olmuştur” dedi. Yener, şunları söyledi: *YSK’nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle de paylaşılmaktadır. Güncellenecek… Çok okunanKılıçdaroğlu: YSK’yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız