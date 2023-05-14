Kılıçdaroğlu: YSK’yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK’yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız” dedi.
Genel seçimlerde sandık sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte muhalefet Anadolu Ajansı’nın verilerinin ‘manipülatif’ olduğunu söyleyerek millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sandıklara itiraz edildiğini belirtiyor.
Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Yüzde 60’lar ile başlayan kurgu şu anda 50’nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK’yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız.”