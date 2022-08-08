Edirne’de Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeniden kurtuluşu başlatmamız lazım. Demokratik yollarla, sandığa giderek, oyumuzu kullanarak; cumhuriyetin ikinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.

Fotoğraf: CHP

Edirne’de Büyük Taarruz’un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması programına katılan Kılıçdaroğlu, özetle şunları dedi: “Sizden sadece bir şey istiyorum. Sandık konacak ve gideceğiz sandığa. Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanmanızı istiyorum. A partisi, B partisi, C partisi; değil. Türkiye’nin bu bataktan çıkması lazım. Hani derler ya ‘fabrika ayarlarına yeniden dönmemiz lazım’ diye. Yeniden kurtuluşu başlatmamız lazım, yeniden. Demokratik yollarla, sandığa giderek, oyumuzu kullanarak ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız.

‘Ben çocuklarıma güzel bir miras bırakmak istiyorum’ diyorsa herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı… Kadını, erkeği, yaşlısı, genci… ‘Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında ben evlatlarıma güzel bir miras bırakmak istiyorum’ diyorsa tek adam rejimini savunanı değil, ülkeye demokrasiyi getireni seçmelidir, tercihini bundan yana kullanmalıdır. Torunlarına bugünleri anlatırken, Çanakkale’yi de unutmamalıdır, verilen savaşı unutmamalıdır, şehitleri unutmamalıdır. Bir kişinin iradesiyle nasıl oradan tek kurşun atmadan düşman gemilerinin Dolmabahçe’nin önüne gelip demirlemesini de anlatmalıdır.

‘Sarayın vekili olanlar milletin vekili olamaz‘

Gazi Meclis bugün, gazi Meclis olmaktan çıkmıştır. Bir kişinin iradesiyle eller kalkmakta ve inmektedir. Milletvekili dediğimiz arkadaşlarımızın büyük bir kısmı, milletin vekili değildir zaten. Sarayın vekili olanlar milletin vekili olamazlar.

Diyeceksiniz ki, ‘Türkiye bir dönem tek adama teslim edilmişti ama biz sandığa gittik oyumuzu kullandık, tek adamdan kurtardık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekillerinin, tekrar milletin vekili olmasını sağladık ve demokratik yollarla sağladık’ diyeceksiniz. Bu söylendiği zaman dünya siyaset tarihine önemli bir mirası gençler bırakmış olacaklar.

‘Türkiye’nin kaderini yedi buçuk milyon gencimiz tayin edecek‘

Yedi buçuk milyon gencimiz ilk kez sandığa gidip oy kullanacaklar. Türkiye’nin kaderini bu yedi buçuk milyon gencimiz tayin edecek.

Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın, en büyük güç sizsiniz. Sizden daha büyük bir güç demokrasilerde yoktur. En büyük güçsünüz. İradenizi ortaya koyun. Şundan emin olun asla ve asla geri adım atmak; bizim kitabımızda yoktur. Biz hiç kimsenin önünde diz çökmeyiz; yedi düvel bile gelse, bundan da emin olmanızı isterim.”